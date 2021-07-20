Испания

"Матрасники" попытаются подписать испанца, если команду покинет Киран Триппьер.

Атлетико не утратил интерес к правому защитнику лондонского Арсенала Эктору Бьерину. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Киран Триппьер все еще может этим летом вернуться в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с Манчестер Юнайтед, поэтому "матрасники" рассматривают варианты на его замену.

Бельерин — главный кандидат на то, чтобы перейти в Атлетико, если Триппьер все-таки покинет Мадрид, но столичному клубу Испании придется встретиться с конкуренцией.

Ранее руководство миланского Интера подтвердило интерес к фулбеку Арсенала, который рассматривается ими в качестве замены Ашрафу Хакими, перешедшему этим летом в ПСЖ.