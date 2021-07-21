Испания

Итальянский клуб по итогам текущего сезона не воспользовался аналогичной опцией.

Португальский фланговый защитник Диогу Далот, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, в сезоне-2020/21 успел отыграть львиную долю матчей за итальянский Милан, выступая на правах аренды в данном клубе.

Однако, руководство "россонери" в последствии так и не решилось оформить полноценный переход футболиста в стан своей команды, после чего английский клуб даже успел предложить его услуги римской Роме.

Ответа от "волков" так и не последовало, после чего Милан вновь изменил свою позицию в отношении 22-летнего исполнителя, и теперь готов не просто взять в очередную аренду Далота, но и несколько улучшить условия его перехода. При этом, итальянский клуб вновь хочет добавить в контракт с Юнайтед опцию выкупа футболиста, чьи отношения с командой заканчиваются уже через два года.

Сообщается, что английская сторона хочет увидеть предложение с компенсацией около 4-5 млн евро за аренду своего исполнителя.

К Далоту также проявлял интерес наставник мадридского Реала Карло Анчелотти, однако "бланкос" до сих пор не вступали в переговорный процесс.