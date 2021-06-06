Италия

Португалец может присоединиться к команде своего соотечественника.

Милан принял решение не выкупать защитника Манчестер Юнайтед Диогу Далота.

По информации в Twitter Николо Скиры, "россонери" сочли стоимость португальца завышенной. В марте манкуниацы хотели выручить за футболиста 20 миллионов евро.

Сообщается, что Далота уже предложен Роме. В 23-летнем игроке заинтересован новый главный тренер "волков" португалец Жозе Моуриньо.

Ранее сам Далот рассказывал о впечатлениях от выступлений в стане Милана, а также высказал мнение относительно своего будущего.