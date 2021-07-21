Испания

Гарет Бэйл отклонил предложение из MLS и следующий сезон проведет в мадридском Реале.

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл решил остаться в мадридском Реале на сезон 2021/22.

Как сообщает издание AS, футболист отклонил предложение из MLS, где в его услугах был заинтересован Лос-Анджелес Гэлакси и продолжит выступать за "сливочных".

По информации источника, Бэйл планирует вернуться к варианту а MLS по истечению контракта с Реалом — следующим летом.

Напомним, прошлый сезон Бэйл провел в составе лондонского Тоттенхэм, где сыграл 34 матча, забив 16 мячей и отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Легенды Реала и Барселоны сыграли Эль-Классико в Израиле.