Гарет Бэйл отклонил предложение из MLS и следующий сезон проведет в мадридском Реале.
Гарет Бэйл. Фото Getty Images
21 июля 2021, 08:22
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл решил остаться в мадридском Реале на сезон 2021/22.
Как сообщает издание AS, футболист отклонил предложение из MLS, где в его услугах был заинтересован Лос-Анджелес Гэлакси и продолжит выступать за "сливочных".
По информации источника, Бэйл планирует вернуться к варианту а MLS по истечению контракта с Реалом — следующим летом.
Напомним, прошлый сезон Бэйл провел в составе лондонского Тоттенхэм, где сыграл 34 матча, забив 16 мячей и отдав три ассиста.
Ранее сообщалось, что Легенды Реала и Барселоны сыграли Эль-Классико в Израиле.