Испания

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка.

Реал Мадрид проводит товарищескую встречу с Рейнджерс в рамках подготовки к новому сезону, которая стартовала сегодня, 25 июля, в 20:00.

Напомним, что в стартовом составе "сливочных" в поединке с шотландским клубом вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Видео онлайн-трансляция матча Рейнджерс — Реал Мадрид:

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