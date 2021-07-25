Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка.
Рейнджерс — Реал Мадрид
25 июля 2021, 20:09
Реал Мадрид проводит товарищескую встречу с Рейнджерс в рамках подготовки к новому сезону, которая стартовала сегодня, 25 июля, в 20:00.
Напомним, что в стартовом составе "сливочных" в поединке с шотландским клубом вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Видео онлайн-трансляция матча Рейнджерс — Реал Мадрид:
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