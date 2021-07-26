Испания

Опытный защитник покинет андалузский клуб в текущее трансферное окно.

Андалузская Севилья намеревалась в текущую трансферную кампанию выручить приличную сумму средств на продаже одного из своих наиболее талантливых футболистов — защитнике Жюле Кунде — однако так и не нашла покупателя на француза.

Именно по этой причине "нервионцы" были вынуждены пойти на сделку по остальным футболистам, дабы сбалансировать свою финансовое состояние перед стартом нового сезона.

Севилья уже договорилась с лондонским Тоттенхэмом относительно обмена полузащитника Брайана Хиля на Эрика Ламелу и доплату в 25 млн евро, а теперь ведет переговоры по еще одному своему игроку — защитнику Серхи Гомесу.

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка с Эспаньолом уже вышла на финишную прямую своего заключения, поэтому в ближайшем времени стоит ожидать объявление об отбытии 29-летнего испанца в Каталонию.

Гомес за прошлый сезон сыграл всего 16 матчей за Севилью, и, с учетом возможности продажи Кунде, практически гарантировано не будет получать достаточно игрового времени и в новом футбольном году.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро, при условии одного года, оставшегося до конца контракта.