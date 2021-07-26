Аргентинец стал частью обмена между Тоттенхэмом и Севильей на Брайана Хиля.
Эрик Ламела, Севилья
26 июля 2021, 15:22
Севилья объявила о подписании атакующего полузащитника Эрика Ламелы, права на которого ранее принадлежали Тоттенхэму.
29-летний аргентинец подписал с испанским клубом полноценный контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
Отмечалось, что Ламела станет частью обмена между Тоттенхэмом и Севильей на Брайана Хиля. "Шпоры" доплатили за испанского вингера 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эрик Ламела провел за Тоттенхэм 23 поединок в АПЛ, в которых отметился одним взятием ворот.