Испания

Мадридский клуб открыт для возможных предложений.

Достаточно сложное время для финансового благополучия футбольных клубов влечет за собой достаточно непопулярные решения со стороны их руководителей, которые все равно стремятся к громким покупкам для дальнейшего развития своих проектов.

В частности, мадридский Реал, согласно информации от испанской радиостанции El Transistor de Onda Cero, вполне допускает вариант ведения переговоров о трансфере с другими клубами абсолютно по каждому из игроков своей обоймы.

Единственным условием, которые "сливочные" выдвигают в ответ, является достаточный уровень компенсации за их исполнителей.

Уход из стана "бланкос" Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, которые перешли в английский Манчестер Юнайтед и французский ПСЖ соответственно, лишь подтверждает данный тезис, в то время как единственной четко выраженной целью для покупки Флорентино Перес видит нападающего "красно-синих" Килиана Мбаппе.

Тем не менее, существует отдельный ряд игроков, с которыми мадридский клуб предпочел бы расстаться в первую очередь. К ним относятся Мартин Эдегор, Мариано Диас, Хесус Вальехо, Такефуса Кубо и Даниэль Себальос.