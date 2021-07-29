Испания

Повязку хорватский полузащитник сможет получить лишь в исключительных случаях.

Уход сразу двух центральных защитников мадридского Реала, Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, в текущее трансферное окно спровоцировал не только появление проблем у "сливочных" с подбором исполнителей на данные позиции, но и вызвал необходимость внести изменения в список футболистов, имеющих приоритетные права получить капитанскую повязку перед выходом на футбольное поле.

Так, испанскому футболисту принадлежало беспрекословное право выводить команду на игру, в то время как за французом закреплялась лишь четвертая из доступных опций.

Как стало известно El Mundo Deportivo, бразильский фланговый защитник Марсело сразу после ухода Рамоса из команды заменил его на вершине иерархии капитанов, а следующие две за ним позиции так и остались неизменными — Карим Бензема и Начо Фернандес.

Что же касается ставшего вакантным четвертого места, то решением коллектива стала его передача в распоряжении хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который выступает за "бланкос" уже на протяжении девяти лет.