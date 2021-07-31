Испания

Защитник Барселоны намерен добиться новых трофеев вместе со своей командой.

Каталонская Барселона продолжает предсезонную подготовку перед стартом нового футбольного года, в рамках которого ей предстоит возвращать себе большинство трофеев, упущенных за минувший сезон.

В частности, работает вместе с командой и защитник Сержиньо Дест, которого активно связывали с потенциальным переходом в другие клубы в самом начале трансферного окна.

"Я надеюсь завоевать с командой несколько титулов в новом сезоне, — заявил 20-летний американец в одном из своих последних интервью, — Например, ими могут стать Лига чемпионов и трофей Ла Лиги. Также, хочется верить, что я смогу провести на поле как можно больше игр в этом сезоне.

В рамках подготовки к сезону в немецком Штутгарте мы усиленно наматываем все больше и больше километров, чтобы как можно более качественно подойти к предстоящим вызовам.

В скором времени нам предстоит сыграть товарищеский матч против местного коллектива — очень хороший соперник, чтобы подвести определенные итоги нашим тренировкам", — выразил своем мнение футболист.

Напомним, что не так давно стало известно об отказе американского исполнителя переходить в такие клубы, как Монако, Арсенал и дортмундская Боруссия.

Отметим, что товарищеский матч Штутгарт — Барселона состоится 31 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.