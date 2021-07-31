Испания

Защитник Реала прокомментировал продление контракта с клубом.

Поскольку фланговый защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль является воспитанником "бланкос", то вполне очевидно, что такое событие, как продление контракта с клубом до 2025 года, для него имеет большое значение.

После успешного заключения сделки со "сливочными", игрок поделился своими эмоциями относительно данного подписания: "Вся жизнь в футболке белого цвета — это самое важное для меня. Я не могу представить свою жизнь без футболки мадридского Реала, поэтому я надеюсь завершить свою профессиональную карьеру именно в этом клубе.

Могу сказать, что мне уже удалось осуществить практически все свои мечты здесь. Самое лучшее, что может дать форма этого клуба, это заоблачные амбиции.

Я — тот самый мальчик, который хотел играть за Реал любой ценой, который упорно работал над реализацией этой мечты каждый день. Проходят годы, но это детское чувство остается неизменным. Клуб видел, как я рос, он видел, как растет мой сын, видел, как я создал семью. На самом деле, это — фантастика.

Возможность провести последние дни в старом тренировочном лагере, заложить фундамент для нового, сыграть на обновленном Сантьяго Бернабеу — все эти моменты сопроводят ближайшую историю клуба, а вместе с ним и мою, чему я только могу гордиться.

Благодаря упорному труду, самопожертвованию, моральным ценностям, таланту и усилиям можно попасть в первую команду. Затем, вы должны максимально использовать каждый момент и выполнять каждую задачу на каждой тренировке так, как если бы она была последней, чтобы остаться здесь. В конце концов, ты должен жить сегодняшним днем, ничего не оставлять внутри себя, и только так можно прийти к успеху и остаться здесь на долгие годы.

Очень сложно выбрать какой-то наиболее запоминающийся момент тут — их было так много! La Décima (десятый кубок Лиги чемпионов — ред.), наверное, был вершиной всего.

Образование, которое я получил от родителей, было очень важным для меня, чтобы находиться там, где я нахожусь на данный момент. Они являются очень важной частью моей жизни и по сей день. Неважно, идут ли дела хорошо, или плохо. Именно они протягивают мне руку и помогают двигаться вперед, и по этой причине мне нравится делиться с ними этим опытом. Семья — это самое важное в жизни.

Я могу только поблагодарить клуб. Могу только поблагодарить их всех за все, что дал мне Реал Мадрид. Клуб сделал меня таким, какой я есть, он сформировал меня как футболиста, заставив меня ценить это все гораздо больше. Я могу только сказать большое спасибо. Я все еще смогу играть на максимальном уровне несколько ближайших лет, поэтому я принял решение сделать шаг вперед и стать важной частью этого проекта, поскольку мы стремимся выиграть больше титулов.

Что же касается моих ритуалов, то мне нравится выходить на поле с правой ноги. Обычно, я молюсь во втором туалете слева перед матчем, а также сначала надеваю правый носок. Это простые вещи, но это то, что я делаю регулярно, не особо задумываясь над этим", — подытожил футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Карвахаль провел всего 15 матчей за клуб из-за различных тяжелых травм, и сумел при этом отличиться четырьмя результативными передачами.