Испания

Испанский защитник Дани Карвахаль остается в Мадриде еще на четыре сезона.

Мадридский Реал продлил контракт с испанским защитником Дани Карвахалем.

Как сообщается на официальном сайте "сливочных" Карвахаль продлил контракт с мадридским клубом еще на 4 года — до лета 2025. Никаких финансовых деталей нового соглашения не сообщается.

Напомним, в летнее трансферное окно королевский клуб на правах свободного агента покинул Серхио Рамос, который перешел в ПСЖ. Близок к уходу из клуба и французский защитник Рафаэль Варан, трансфер которого с Реалом уже согласовал МЮ.

Ранее сообщалось, что Реал продлил контракт с испанским защитником Начо.