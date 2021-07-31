Испания

Функционер поделился мыслями о возможности приобретения французского форварда.

В тяжелые времена в финансовом плане для каталонской Басрелоны клубу приходится раздумывать над тем, как извлечь максимальную прибыль из своих трансферов, при этом не потеряв в качестве кадровой обоймы.

Отчасти, решить данную проблему "блаугранас" могли за счет перспективного обмена их нападающего Антуана Гризманна на полузащитника мадридского Атлетико, однако сделка в итоге до сих пор так и не состоялась.

При этом, президент "матрасников" Энрике Сересо все равно не теряет оптимизма в данном вопросе, однако справедливо отмечает сложность ведения переговоров с каталонской командой.

"Я ничего не могу исключать, но точно могу сказать, что это очень непростой трансфер. Мы ждем новостей не только относительно Гризманна, но и по другим футболистам. В современных реалиях трансферы становится делать все сложнее и сложнее.

На данный момент, я понятия не имею относительно того, на каком этапе находятся переговоры с представителями игрока и его клуба. В мире футбола возможно все, но сейчас говорить еще совершенно не о чем. Кроме того, у нас есть Жоау Фелиш, которому необходимо прогрессировать, выступая в основном составе", — подытожил функционер.

Напомним, что ранее президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что клуб готов расстаться с Гризманном, если поступит соответствующее достойное предложение.