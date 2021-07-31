Испания

Украинский форвард высказался о своем переходе в новый клуб.

Фуэнлабрада из испанской Сегунды накануне объявила о подписании нападающего Романа Зозули на правах свободного агента. 31-летний украинец поделился эмоциями от переезда в новую команду.

"Мне очень симпатизировал этот проект за те два года, что Фуэнлабрада выступает во втором дивизионе Испании, поэтому счастлив сюда переехать".

"Мне сказали, что раздевалка — это как семья, и мне это нравится. Я готов отдать все на тренировках и в играх, чтобы помочь и попытаться порадовать болельщиков".

Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждый матч, несмотря на то, каким он будет непростым. Очень раз стать игроком Фуэнлабрады", — приводит слова Зозули официальный сайт клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Роман Зозуля защищал цвета Альбасете, который он покинул после вылета в Сегунду Б.