Испания

Молодой хавбек продолжит карьеру в Англии.

Центральный полузащитник Барселоны Илаиш Мориба может перебраться в Челси, который ранее уже проявлял интерес к футболисту. Об этом сообщает Sport.es.

На данном этапе руководству каталонского гранда не удается договориться с 18-летним хавбеком по новому контракту из-за финансовых причин.

Из-за отказа Мориба продлевать соглашение боссы Барселоны не взяли его с собой на тренировочный сбор в Германию.

Уже через год молодой хавбек может покинуть стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента, тогда как Челси, очевидно, будет готов предложить зарплату вдвое-втрое больше и сейчас пристально следить за развитием событий.