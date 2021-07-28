Испания

Футболиста не взяли в тренировочный лагерь в Германии.

Каталонская Барселона отправилась в Германию, где будет вести подготовку к новому сезону-2021/22.

Как сообщает Marca, каталонцы не взяли с собой на сборы хавбека Илаиша Мориба, который в минувшем сезоне стал все чаще выходить на поле за основную команду.

Все дело в том, что Мориба недоволен условиями нового контракта, который предлагает клуб. Пока он ответил отказом, что, по всей видимости, разозлило руководство.

Футболист, в свою очередь, считает, что достоин лучшего контракта, так как вырос в футбольном плане за последнее время.

Отметим, что на счету Мориба в минувшем сезоне 14 матчей в Ла Лиге, в которых он забил один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.