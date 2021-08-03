Испания

Клуб предложит голеадору новое соглашение.

Мадридский Атлетико намерен продлить контракт с форвардом клуба Луисом Суаресом. Об этом сообщает Marca.

В предстоящем сезоне уругвайский форвард будет получать больше отдыха. На данный момент он восстанавливается от повреждений, которые преследовали его на протяжении минувшего сезона.

В 2022 году боссы "матрасников" предложат Суаресу новый контракт сроком на один год. Тогда ему исполнится 35 лет.

В прошлом сезоне на счету форварда 21 гол и три голевых паса в 32 матчах испанской Ла Лиги.

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