Клуб предложит голеадору новое соглашение.
луис суарес, Getty Images
03 августа 2021, 08:56
Мадридский Атлетико намерен продлить контракт с форвардом клуба Луисом Суаресом. Об этом сообщает Marca.
В предстоящем сезоне уругвайский форвард будет получать больше отдыха. На данный момент он восстанавливается от повреждений, которые преследовали его на протяжении минувшего сезона.
В 2022 году боссы "матрасников" предложат Суаресу новый контракт сроком на один год. Тогда ему исполнится 35 лет.
В прошлом сезоне на счету форварда 21 гол и три голевых паса в 32 матчах испанской Ла Лиги.
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