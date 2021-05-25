Испания

Уругвайский нападающий очень гордится труимфом "матрасников".

Луис Суарес прокомментировал завоевание чемпионства с мадридским Атлетико по итогам минувшего сезона.

"Для болельщиков это было хорошее зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того, что мне пришлось пережить.

Это показало, какова цена первого места в Ла Лиге. Конечно, победа в турнире с Атлетико имеет большую ценность, чем с Барселоной. Этот трофей имеет большое значение для меня.

Жена и дети знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, которую они испытали после этой победы в Ла Лиге. Я страдал, когда Барселона отстранила меня от тренировок с основой", — приводит слова Суареса COPE.

Напомним, что Луис Суарес сообщил, что остается в Атлетико на следующий сезон.