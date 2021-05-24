Испания

Уругвайский форвард продолжит защищать цвета "матрасников".

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес заверил, что в следующем сезоне он будет выступать в составе испанского клуба.

"Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да, да, конечно. Моя жена знает, что происходило со мной прошлым летом, когда я сменил клуб, в котором провел много лет, сменил город.. Она знает, что как я работал, чтобы переломить ситуацию и показать, что я могу выступать на высоком уровне", — приводит слова Суареса AS.

Суарес перебрался в Атлетико из Барселоны в сентябре прошлого года. Он провел 38 поединков, в которых забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.