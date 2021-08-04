Как сообщает издание The New York Times, руководство испанской Ла Лиги ответило принципиальным согласием на предложение частной инвестиционной компании CVC Capital Partners из Люксембурга относительно покупки ею 10% акций за сумму в 3 млрд долларов.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая попытка данной организации зайти со своими инвестициями в топ-чемпионаты Европы, а их предыдущее предложение, адресованное итальянской Серии А, было отвергнуто из-за отсутствия консенсуса среди представителей команд-участниц. Тогда инвесторы предложили всего 2 млрд евро за аналогичный пакет акций.

Подобная ситуация может иметь место и в Испании, где теперь в срочном порядке будет объявлено о собрании представителей 42-х клубов, по итогам которого может быть получен окончательный вердикт о возможности проведения данной сделки.

Представители Ла Лиги и CVC, на данный момент, никаких комментариев относительно сделки, обещающей растянуться на десятилетия, не давали, однако точно известно, что потенциальные инвесторы встречались по отдельности с представителями многих клубов Испании.

Примечательно, что в данной ситуации многое будет зависеть от позиции мадридского Реала и каталонской Барселоны, которые все еще грезят мечтами о Суперлиге, однако потребность в срочном привлечении финансовых потоков может заставить их отказаться от данной затеи.

Если же сделку удастся заключить, то данные вливания в отдельно взятый чемпионат станут рекордными за всю историю профессионального футбола.