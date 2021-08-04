Испания

Организаторы решили пойти на такой шаг ради смягчения последствий финансового кризиса.

Как сообщает издание The New York Times, руководство испанской Ла Лиги ответило принципиальным согласием на предложение частной инвестиционной компании CVC Capital Partners из Люксембурга относительно покупки ею 10% акций за сумму в 3 млрд долларов.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая попытка данной организации зайти со своими инвестициями в топ-чемпионаты Европы, а их предыдущее предложение, адресованное итальянской Серии А, было отвергнуто из-за отсутствия консенсуса среди представителей команд-участниц. Тогда инвесторы предложили всего 2 млрд евро за аналогичный пакет акций.

Подобная ситуация может иметь место и в Испании, где теперь в срочном порядке будет объявлено о собрании представителей 42-х клубов, по итогам которого может быть получен окончательный вердикт о возможности проведения данной сделки.

Представители Ла Лиги и CVC, на данный момент, никаких комментариев относительно сделки, обещающей растянуться на десятилетия, не давали, однако точно известно, что потенциальные инвесторы встречались по отдельности с представителями многих клубов Испании.

Примечательно, что в данной ситуации многое будет зависеть от позиции мадридского Реала и каталонской Барселоны, которые все еще грезят мечтами о Суперлиге, однако потребность в срочном привлечении финансовых потоков может заставить их отказаться от данной затеи.

Если же сделку удастся заключить, то данные вливания в отдельно взятый чемпионат станут рекордными за всю историю профессионального футбола.