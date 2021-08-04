Испания

Французский защитник напрочь отказался рассматривать возможные варианты.

Фланговый защитник мадридского Реала Ферлан Менди все еще продолжает восстанавливаться от тяжелого повреждения берцовой кости, полученного еще во время полуфинального матча прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси, однако не намерен отказываться от борьбы за место в основном составе, даже несмотря на запоздалый индивидуальный старт подготовки к сезону.

Исходя из фотографии с тренировочного процесса "сливочных", 26-летний француз за период нахождения вне футбольного поля потерял критическую долю своей мышечной массы, однако это является неизбежным результатом столь тяжелой травмы.

При этом, ранее сообщалось, что Менди хочет улучшить свое финансовое положение, подписав новый контракт с клубом, однако фактически не настаивает на скором подписании нового контракта.

На игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 50 млн евро, претендуют сразу несколько зарубежных клубов, но от любых поступавших личных предложений француз неизменно отказывался, что лишь подтверждает его намерение остаться в коллективе Карло Анчелотти.