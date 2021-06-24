Испания

26-летний француз хочет получить новый контракт с повышенной зарплатой.

Защитник мадридского Реала Ферлан Менди хочет продолжать выступать в составе "сливочных", сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний француз намерен получить новое соглашение от "сливочных", но с улучшенными условиями по зарплате.

Также отмечается, что в настоящее время клуб не готов удовлетворить требования футболиста.

В минувшем сезоне Менди провел 38 поединков, в которых забил два гола. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

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