Испания

Чемпионов Италии в прямом смысле разбирают на запчасти.

Миланский Интер в текущее трансферное окно регулярно оказывается на передовых страницах спортивных изданий, однако, зачастую, лишь в качестве клуба, который имеет шансы потерять своих ключевых футболистов.

Пока переговоры "нерадзурри" и лондонского Челси относительно возможного перехода нападающего Ромелу Лукаку все еще продолжают набирать обороты, очередной игрок линии атаки "змей" оказался под пристальным вниманием со стороны иностранного коллектива.

Речь идет о форварде Лаутаро Мартинесе, о трансфере которого уже однажды неудачно запрашивал информацию мадридский Атлетико, однако коллектив Диего Симеоне не намерен оставлять свои попытки заполучить данного футболиста.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, аргентинский наставник пытается убедить руководство своего коллектива в исключительной необходимости увенчать линию атаки команды именно 23-летним исполнителем.

Однако, у недавнего триумфатора Копа Америка-2021 действующее соглашение подходит к концу лишь через два года, поэтому Интер имеет полное право не запрашивать за него сумму отступных меньшую, чем данный футболист оценен на портале Transfermarkt — 80 млн евро.