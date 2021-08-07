Испания

Испанский форвард в прошлом сезоне забил 16 мячей.

Согласно сообщению от испанского издания Marca, уже в скором времени может стать официально известно о переходе испанского нападающего английского Вулверхэмптона Рафы Мира в мадридский Атлетико.

24-летний исполнитель на данный момент находится в составе олимпийской команды своей страны на Играх-2020 в Токио, где в ближайшее время сразится против Бразилии в рамках финального поединка.

Ожидаемая стоимость приобретения испанца составит около 15 млн евро, что за игрока, забившего в 39 матчах прошлого сезона 16 голов и отдавшего один голевой пас, выступая за Уэску на правах аренды, видится неплохим предложением.

Необходимо отметить, что в данном трансфере заинтересован как главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне, так и сам футболист, который в одном из более ранних интервью заявлял, что "прекрасно подойдет под модель игры данного клуба".

Напомним, что финальный матч Олимпийский игр-2020 в Токио состоится 7 августа, начало в 14:30 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступен анонс данного противостояния.