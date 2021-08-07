Испания

Защитник Барселоны сказал напутственные слова аргентинскому форварду.

Судьба аргентинского нападающего Лионеля Месси и его отношений с каталонской Барселоной получила окончательный вариант развития событий — футболист не станет подписывать новый контракт с испанским клубом, так как в противном случает "блаугранас" нарушат правила финансового фейр-плей Ла Лиги.

Это известие нанесло удар по каждому, кто так или иначе был связан с каталонским коллективом, после чего футболисты основной команды начали пытаться подобрать слова, посвященные расставанию с живой легендой их команды.

В данном контексте уже успел высказаться голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген, а теперь, очередь подошла к центральному защитнику Жерару Пике.

"Ничто теперь не будет прежним. Ни Камп Ноу, ни Барселона, не мы сами. Спустя более чем 20 лет игры за клуб, ты перестаешь носить его футболку. К сожалению, это — реальность, от чего становится еще больнее.

Мы познакомились в 2000-м году, когда нам было всего по 13 лет. Впереди нас ждала карьера. Да еще какая карьера! Лео, ты безумный игрок, и улучшить тебя уже невозможно.

В моем первом сезоне, после возвращения из Манчестер Юнайтед (сезон-2008/09 — ред.), мы выиграли требл, а ты стал лучшим игроком всех времен, забив тот самый гол в Риме. С этого началась твоя легенда. Что было потом — уже история. Веселая история.

Теперь, ты уезжаешь, но я знаю, что однажды ты вернешься. Я люблю тебя, Лео. Есть дела, которые тебе еще предстоит решить в своей карьере. Однако, желаю тебе развлекаться там, куда бы ты не пошел, и продолжать побеждать, потому что это у тебя в крови. В Барселоне будут скучать по тебе", — подытожил свое послание защитник.

Напомним, что ранее Пике крайне опрометчиво высказался относительно конкуренции в следующем сезоне в рамках испанской Ла Лиги.