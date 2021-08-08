Испания

У украинского голкипера будет шанс сыграть в основе своей команды.

Положение украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском Реале продолжает оставаться достаточно неоднозначным, однако это не помешало ему попасть в заявку "сливочных" на ближайший контрольный поединок против Милана, после которого тренерскому штабу предстоит сформировать расширенный список футболистов для участия в грядущем розыгрыше испанской Ла Лиги.

Заявка Реала:

Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес;

Защитники: Эдер Милитан, Давид Алаба, Начо Фернандес, Марсело, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес;

Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Мартин Эдегор, Иско, Антонио Бланко, Марвин Парк, Серхио Аррибас;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго, Гарет Бэйл, Лука Йович.

Отдельно стоит отметить присутствие в заявке Реала на предстоящую игру валлийского нападающего Гарета Бэйла, в которого продолжает верить итальянский наставник его команды.

Матч Реал – Милан пройдет в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе, 8 августа, начало в 18:30 по киевскому времени.