Испания

Аргентинец произнес свою последнюю речь в каталонском клубе.

Аргентинский нападающий Лионель Месси, которому так и не удалось прийти к общему знаменателю с каталонской Барселоной относительного вопроса об обновлении контракта, несколькими днями ранее объявил о том, что покинет стан "блаугранас", спустя 21 год выступлений за коллектив.

Форвард не смог сдержать слез, пока поднимался к месту пресс-конференции под аплодисменты собравшихся фанатов, однако нашел в себе силы сказать прощальные слова.

"Правда в том, что не знаю, что сейчас сказать. В последние дни я много думал о том, что я могу сказать, но дело в том, что я совершенно ни о чем не могу сейчас думать.

Это действительно сложно для меня, после стольких лет, проведенных здесь, фактически — всей моей жизни. Я не готов к этому.

Честно говоря, если в прошлом году действительно думал над уходом из Барселоны, то сейчас – нет. Я до последнего был убежден, что нам удастся заключить новый контракт. Теперь, мне придется покинуть коллектив, но я еще вернусь сюда, так как тут мой дом.

Спустя 21 год, я уезжаю со своими тремя каталоно-аргентинскими детьми. Мы жили в этом городе, это — наш дом. Я просто очень благодарен за все, всем своим товарищам по команде, всем, кто был здесь. Вы — моя семья.

Я отдавал все для этого клуба, с первого дня и до последнего. Я никогда не думал, что мне придется попрощаться со всеми вами.

Я люблю этот клуб. Было очень тяжело не видеться с болельщиками более полутора лет. Если бы я представил свою прощальную речь, я бы хотел, чтобы это происходило на Камп Ноу, чтобы он был заполнен, и я смог попрощаться должным образом.

В моей голове за последние дни было очень много мыслей. Я до сих пор не смирился с реальностью того, что мне нужно покинуть клуб и полностью изменить свою жизнь. Однако, нам нужно смотреть в будущее и двигаться дальше.

У нас были и хорошие, и плохие времена, но любовь, которую люди проявляли ко мне, всегда оставалась неизменной.

Я надеюсь, что смогу вернуться и стать частью этого клуба в любой момент, любым способом и внести что-то, что поможет этому клубу стать лучшим в мире.

Я сейчас забываю так много вещей, которые хотел сказать, поэтому говорю только то, что чувствую. Я много думал об этом, но слова не приходили ко мне. Спасибо всем", — подытожил свое прощальное выступление аргентинец.

Напомним, что за время своей карьеры в Барселоне Месси сумел провести 778 матчей, забив при этом 662 голов.