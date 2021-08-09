Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Реал Мадрид — Милан, Real Madrid
09 августа 2021, 10:55
Мадридский Реал провел товарищескую встречу с Миланом в рамках подготовки к новому сезону, в результате которой финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
В данном противостоянии участие принял украинский голкипер Андрей Лунин, который вышел на замену в начале второго тайма вместо Тибо Куртуа и сохранил свои ворот в неприкосновенности.
Обзор матча:
Реал Мадрид — Милан 0:0
Реал Мадрид: Куртуа (Лунин, 46), Марсело (Мигель Гутьеррес, 46), Алаба (Милитан, 46), Начо, Васкес (Марвин, 70), Модрич (Эдегор, 60), Каземиро (Антонио Бланко, 46), Бэйл (Винисиус Жуниор, 46), Иско (Виктор Чуст, 84), Родриго (Аррибас, 69), Йович (Мариано Диас, 46).
Милан: Меньян, Эрнандес (Балло-Туре, 82), Романьоли (Кьер, 62), Томори, Калабрия (Калулу, 75), Салемакерс (Побега, 82), Тонали (Мальдини, 81), Крунич, Браим Диас (Кастильехо, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жиру.
Предупреждение: Калабрия