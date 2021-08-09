Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Фейеноорд — Атлетико, twitter.com/Feyenoord
09 августа 2021, 11:53
Атлетико в рамках товарищеского поединка встречался с Фейеноордом и потерпел поражение со счетом 1:2.
Подопечные Диего Симеоне, минимально уступая в счете к 41-й минуте, остались в меньшинстве из-за удаления Карраско.
Несмотря на численное преимущество соперника, "матрасники" сумели отыграться в заключительном отрезке противостояния, однако в конечном итоге игроки Фейеноорда дожали мадридцев и установили итоговый счет встречи.
Обзор матча:
Фейеноорд - Атлетико 2:1
Голы: Линссен, 18, Баннис, 90+3 — Корреа, 83
Фейеноорд: Бейло (Марциано, 46) — Сенеси (Бургер, 63), Траунер (Фер, 46), Педерсен (Хендрикс, 63), Маласиа (Тейшейра, 66) — Тиль (Баннис, 67), Кекчю, Джаханбахш (Боженик, 46), Торнстра (Миламбо, 65), Синистерра (Хапс, 46) — Линссен (Антонуччи, 63).
Атлетико: Облак — Хименес (Санчес, 63), Эрмосо, Перес (Врсалько, 46) — Сауль (Камельо, 79), Коке (Серрано, 46), Лемар (Кондогбиа, 46), де Пауль (Ариас, 58), Карраско - Льоренте (Эррера, 46), Симеоне (Корреа, 58)
Удаление: Карраско, 41