Испания

"Матрасники" потерпели поражение со счетом 1:2.

Атлетико в рамках товарищеского поединка встречался с Фейеноордом и потерпел поражение со счетом 1:2.

Нидерландская команда вышла вперед благодаря голу Линссена, а к концу первого тайма дела "матрасников" стали еще хуже, ведь удаление получил Карраско.

Подопечные Диего Симеоне, в том числе и его третий сын Джулиано, смогли отыграться лишь в последние десять минут — Корреа восстановил паритет, но в компенсированное время Баннис вновь вывел Фейеноорд вперед.

Фейеноорд - Атлетико 2:1

Голы: Линссен, 18, Баннис, 90+3 — Корреа, 83

Фейеноорд: Бейло (Марциано, 46) — Сенеси (Бургер, 63), Траунер (Фер, 46), Педерсен (Хендрикс, 63), Маласиа (Тейшейра, 66) — Тиль (Баннис, 67), Кекчю, Джаханбахш (Боженик, 46), Торнстра (Миламбо, 65), Синистерра (Хапс, 46) — Линссен (Антонуччи, 63).

Атлетико: Облак — Хименес (Санчес, 63), Эрмосо, Перес (Врсалько, 46) — Сауль (Камельо, 79), Коке (Серрано, 46), Лемар (Кондогбиа, 46), де Пауль (Ариас, 58), Карраско - Льоренте (Эррера, 46), Симеоне (Корреа, 58)

Удаление: Карраско, 41