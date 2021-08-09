Испания

Нападающий не сможет дебютировать за Барселону в стартовых турах Ла Лиги.

Незадолго до начала поединка каталонской Барселоны против туринского Ювентуса в рамках розыгрыша Кубка Гампера, "блаугранас" объявили о том, что их "летний" новичок, нападающий Серхио Агуэро, не сможет принять участие в поединке из-за повреждения правой голени.

Достаточно старая проблема со здоровьем аргентинского футболиста дала о себе знать по приезду в Испанию, а официальный сайт клуба сообщает, что результаты медицинского обследования игрока показали крайне неутешительные прогнозы о сроках его восстановления.

33-летний футболист будет вынужден пропустить целых 10 недель работы со своей командой, что автоматически сместит возможность его дебюта в сине-гранатовой футболке к середине октября 2021-го года.

Таким образом, Агуэро пополнил лазарет Барселоны, где помимо него уже находились Усман Дембеле и Ансу Фати. Также, игру против Ювентуса, в которой Барселона одержала победу со счетом 3:0, из-за повреждения пропустил Клеман Ленгле, а полузащитник Филипе Коутиньо отсутствовал по неизвестной причине.

Напомним, что в прошлом сезоне, выступая за английский Манчестер Сити, Серхио был вынужден пропустить около 75 дней из-за повреждений различного характера.