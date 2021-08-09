Виной всему старые травмы футболистов.
Серхио Агуэро. Фото Getty Images
09 августа 2021, 07:30
Накануне каталонская Барселона разгромила туринский Ювентус в рамках матча за Кубок Гампера (3:0).
Примечательно, что участие в матче не принимали два основных футболиста "сине-гранатовых" Клеман Лангле и Серхио Агуэро.
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Причиной пропуска матча для обоих являются старые травмы. У француза проблемы с правым коленом, у аргентинца – с правой голенью, сообщает официальный сайт Барселоны.
Была информация, что аргентинец хочет покинуть клуб в связи с уходом Лионеля Месси, однако, как сообщила Marca, футболист останется в клубе несмотря на уход звездного соотечественника.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.