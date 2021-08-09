Испания

Виной всему старые травмы футболистов.

Накануне каталонская Барселона разгромила туринский Ювентус в рамках матча за Кубок Гампера (3:0).

Примечательно, что участие в матче не принимали два основных футболиста "сине-гранатовых" Клеман Лангле и Серхио Агуэро.

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Причиной пропуска матча для обоих являются старые травмы. У француза проблемы с правым коленом, у аргентинца – с правой голенью, сообщает официальный сайт Барселоны.

Была информация, что аргентинец хочет покинуть клуб в связи с уходом Лионеля Месси, однако, как сообщила Marca, футболист останется в клубе несмотря на уход звездного соотечественника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.