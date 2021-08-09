Испания

Нападающий отказался от трансфера в Бельгию.

Алекс Кольядо (справа) выходит на замену в матче против Ювентуса, Getty Images

Алекс Кольядо (справа) выходит на замену в матче против Ювентуса, Getty Images

Ранее, Football.ua сообщал о том, что нападающему каталонской Барселоны Алексу Кольядо была предоставлена возможность покинуть расположение команды ради оформления трансфера в бельгийский Брюгге на правах арендного соглашения.

22-летний футболист провел переговоры с "черно-синими", однако их конечный результат оказался для бельгийской команды неутешительным.

Сообщается, что игрок заявил о "желании выступать в клубе-чемпионе", поэтому теперь будет использовать период до следующего трансферного окна с целью получения приверженности нидерландского наставника своей команды.

Напомним, что у воспитанника каталонской школы футбола до вчерашнего дня в активе были лишь два поединка за "взрослую" команду Барселоны, оба из которых прошли еще до появления Рональда Кумана в коллективе. Однако, нидерландский наставник попробовал привлечь его к участию в товарищеской игре против туринского Ювентуса (3:0).