Футболист следующий год проведет на Рамон де Карранса.
Виктор Чуст, ФК Реал
11 августа 2021, 10:25
Мадридский Реал отдал в аренду Кадису защитника Виктора Чуста. Об этом сообщает пресс-служба Кадиса.
Речь идет об аренде молодого футболиста на один сезон. Права выкупа Кадис иметь не будет.
Отметим, что в минувшем сезоне Чуст сыграл два матча за основную команду "сливочных", чаще всего выступая за Кастилью.
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