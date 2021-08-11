Испания

Футболист следующий год проведет на Рамон де Карранса.

Мадридский Реал отдал в аренду Кадису защитника Виктора Чуста. Об этом сообщает пресс-служба Кадиса.

Речь идет об аренде молодого футболиста на один сезон. Права выкупа Кадис иметь не будет.

Отметим, что в минувшем сезоне Чуст сыграл два матча за основную команду "сливочных", чаще всего выступая за Кастилью.

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