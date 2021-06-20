Испания

Вратарь сборной Украины заинтересовал сразу четыре испанских клуба.

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу нескольких испанских клубов, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в услугах 22-летнего украинского голкипера заинтересованы Кадис, Хетафе, Эспаньол и Гранада, представители которых уже связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Ранее сообщалось. что Лунин не хочет переходить в другой клуб на правах аренды, а намерен продолжать набираться опыта за спиной основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.

В минувшей кампании Лунин провел всего лишь один поединок в составе Реала, в котором "сливочные" пропустили два мяча и вылетели из Кубка Испании.

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