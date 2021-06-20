Вратарь сборной Украины заинтересовал сразу четыре испанских клуба.
Андрей Лунин (слева), Getty Images
20 июня 2021, 14:50
Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу нескольких испанских клубов, сообщает Defensa Central.
По информации источника, в услугах 22-летнего украинского голкипера заинтересованы Кадис, Хетафе, Эспаньол и Гранада, представители которых уже связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
Ранее сообщалось. что Лунин не хочет переходить в другой клуб на правах аренды, а намерен продолжать набираться опыта за спиной основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.
В минувшей кампании Лунин провел всего лишь один поединок в составе Реала, в котором "сливочные" пропустили два мяча и вылетели из Кубка Испании.
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