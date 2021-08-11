Президент мадридцев ответил на заявление Лопеса.
Флорентино Перес, Getty Images
11 августа 2021, 15:35
Флорентино Перес ответил на заявление Хуанме Лопеса, который уверял, что именно президент мадридского Реала повлиял на уход Лионеля Месси из Барселоны.
По словам экс-игрока сборной Испании, Перес совершил маневр, чтобы подписать в Реал Килиана Мбаппе.
"Невозможно, чтобы я имел какое-либо влияние ни на уход Месси, ни на какое-либо другое решение ФК Барселона. Итак, я надеюсь, что Хуанме Лопес исправит как можно скорее эти не соответствующие правде утверждения", — пишется в заявлении Переса.
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