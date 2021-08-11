Испания

Президент мадридцев ответил на заявление Лопеса.

Флорентино Перес ответил на заявление Хуанме Лопеса, который уверял, что именно президент мадридского Реала повлиял на уход Лионеля Месси из Барселоны.

По словам экс-игрока сборной Испании, Перес совершил маневр, чтобы подписать в Реал Килиана Мбаппе.

"Невозможно, чтобы я имел какое-либо влияние ни на уход Месси, ни на какое-либо другое решение ФК Барселона. Итак, я надеюсь, что Хуанме Лопес исправит как можно скорее эти не соответствующие правде утверждения", — пишется в заявлении Переса.

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