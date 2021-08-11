Испания

Японский полузащитник опять отправился в аренду.

После завершения сезона множество футболистов вернулись в Реал после аренд в другие команды и сейчас решается их судьба.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новый сезон с командой не проведет японец Такефуса Кубо.

20-летний футболист на правах арендного соглашения отправился в Мальорку, за которую выступал в позапрошлом сезоне.

Напомним, что по ходу прошлой кампании "королевский клуб" вернул Кубо из Вильярреала и отдал Хетафе.