Японский полузащитник опять отправился в аренду.
Такефуса Кубо, getty images
11 августа 2021, 22:22
После завершения сезона множество футболистов вернулись в Реал после аренд в другие команды и сейчас решается их судьба.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новый сезон с командой не проведет японец Такефуса Кубо.
20-летний футболист на правах арендного соглашения отправился в Мальорку, за которую выступал в позапрошлом сезоне.
Напомним, что по ходу прошлой кампании "королевский клуб" вернул Кубо из Вильярреала и отдал Хетафе.