Защитник сборной Черногории Стефан Савич продолжит выступать за Атлетико.
Стефан Савич. Фото ФК Атлетико.
12 августа 2021, 06:20
Мадридский Атлетико объявил о продлении сотрудничества с черногорским защитником Стефаном Савичем.
По информации клубной пресс-службы, Савич подписал контракт с Атлетико еще на три года — до лета 2024. О финансовых деталях нового соглашения никакой официальной информации нет.
Стефан Савич перебрался в Мадрид в 2015 году, перейдя в команду Диего Симеоне из итальянской Фиорентины.
В прошлом сезоне Савич сыграл за Атлетико в 42 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что Арсенал и Атлетико заинтересованы в подписании Влаховича.