Испания

Защитник сборной Черногории Стефан Савич продолжит выступать за Атлетико.

Мадридский Атлетико объявил о продлении сотрудничества с черногорским защитником Стефаном Савичем.

По информации клубной пресс-службы, Савич подписал контракт с Атлетико еще на три года — до лета 2024. О финансовых деталях нового соглашения никакой официальной информации нет.

Stefan Savic signs contract extension until 2024 🤩 pic.twitter.com/PGZq7l5TjL — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 11, 2021

Стефан Савич перебрался в Мадрид в 2015 году, перейдя в команду Диего Симеоне из итальянской Фиорентины.

В прошлом сезоне Савич сыграл за Атлетико в 42 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Атлетико заинтересованы в подписании Влаховича.