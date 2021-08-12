Испания

Есть сомнения, что Барселона выступит против этого трансфера.

Время подачи заявки на сезон испанской Ла Лиги неумолимо приближается, но каталонская Барселона все еще не решила свою главную проблему в текущее трансферное окно — отсутствие возможности подписать трех новичков, несмотря на то, что они пришли в клуб на правах свободных агентов.

Для того, чтобы такая опция у клуба появилась, ему необходимо срочно продавать своих исполнителей с высоким уровнем заработной платы. Одним из таких и является центральный защитник Самуэль Умтити, на которого достаточно быстро нашелся покупатель.

Согласно сообщению португальского ресурса Record, лиссабонская Бенфика проявила интерес к 27-летнему исполнителю, и теперь пытается сойтись с Барселоной по вопросу размера суммы отступных за него.

У футболиста есть еще два года по действующему контракту, однако портал Transfermarkt оценивает его в скромные 8 млн евро.

При этом, сам француз совершенно не хочет покидать стан "блаугранас", и готов обращаться в соответствующие инстанции ФИФА, в случае разрыва с ним контракта, что также является одним из методов понижения общей зарплатной ведомости.