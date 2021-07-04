Испания

Французский защитник не хочет покидать "сине-гранатовых".

Барселона попытается расстаться с Самуэлем Умтити в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, французский защитник не собирается уходить из стана "сине-гранатовых" этим летом.

Источник утверждает, что футболист готов обратиться в ФИФА, если Барселона захочет разорвать с ним контракт.

Стоит напомнить, что прошлый футбольный год у француза не задался из-за тяжелой травмы колена, после которой он долгий период времени не мог вернуться на футбольное поле.

В конечном итоге, Умтити сыграл всего 16 поединков (817 минут) за футбольный год.

Напомним, что Барселона предложит Умтити понижение зарплаты и уход в аренду.