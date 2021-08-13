Испания

Бывший игрок Атлетико вспомнил поединок против киевлян.

Бывший полузащитник мадридского Атлетико Кике Сетьен вспомнил об игре против киевского Динамо в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 году.

"Динамо тогда было впечатляющей командой. За день до игры мы вышли на поле, а они заканчивали тренировку. Не знали тогда, какой у них физический уровень.

Они обогнали нас в первые двадцать минут. Мы ничего не могли сделать с Блохиным, Заварвым, Демьяненко.

Да, мы знали, что это футболисты мирового уровня. Но, повторюсь, мы ничего не смогли сделать против них. Хоть и в тот год мы играли очень хорошо", — сказал Сетьен в интервью Jot Down.

Напомним, тот поединок завершился со счетом 0:3 в пользу украинской команды. Голами отметились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

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