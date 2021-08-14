Левантийцы набрали три очка в первом туре.
Валенсия - Хетафе, getty images
14 августа 2021, 00:26
Валенсия в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Испании принимала на своем поле Хетафе.
"Летучие мыши" смогли добиться минимальной победы благодаря точному удару Карлоса Солера с пенальти в начале встречи.
Отметим, что в игре было два удаления, а вот больше гола команды забить не смогли.
Валенсия — Хетафе 1:0
Гол: Солер, 11
Валенсия: Мамардашвили — Коррейя, Паулиста, Альдерете, Гайя — Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69) — Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.
Хетафе: Сория — Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера — Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).
Удаления: Гильямон, 3 — Кабако, 76