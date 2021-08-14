Испания

Цели клуба и "элитного" дивизиона Испании перестали совпадать.

Уже в скором времени мадридскому Реалу предстоит начать новый сезон в рамках испанской Ла Лиги, однако последние события вокруг клуба и руководства национального первенства подталкивают "сливочных" к пересмотру необходимости своего дальнейшего участия в данном состязании.

Испанской прессе удалось узнать, что в руководстве столичного коллектива начали всерьез размышлять над этим вопросом на фоне сделки между руководством Ла Лиги в лице Хавьера Тебаса и инвестиционным фондом CVC, которая даже на уровне Королевской федерации футбола Испании не нашла должного уровня поддержки.

Также, ситуацию усугубляют негативное отношение к Реалу, как к одному из зачинщиков создания Суперлиги, после обнародования информации о запуске которой начались хаотичные процессы в европейском футболе.

Достаточно интересен также и тот факт, что "галактикос" считают привлекательной для себя английскую Премьер-лигу, которая якобы "полностью соответствует их спортивным устремлениям".

Однако, переход испанского клуба в британское первенство, если планы на таковой будут иметь место, может быть серьезно усложнен пресловутым Brexit, из-за которого политические, юридические и административные процессы в Великобритании потеряли синхронизацию с "материковой" частью Европы.

Несмотря на все эти сведения, проведению матча Алавес — Реал, запланированному на 14 августа, 23:00 по киевскому времени, ничего не угрожает.