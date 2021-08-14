Испания

Наставник Барселоны рассказал о готовности команды к новому сезону.

Новость о том, что каталонской Барселоне таки удалось включить в свою заявку на новый сезон сразу трех новых футболистов, подоспела аккурат к началу пресс-конференции главного тренера "блаугранас" Рональда Кумана накануне стартовой игры его команды в новом сезоне испанской Ла Лиги против Реала Сосьедад.

"Начинать сезон с 20 тысячами фанатов на трибунах — прекрасная новость для моей команды. Мы знакомы с уровнем, который удается демонстрировать нашим будущим соперникам, так как в прошлом сезоне сыграли против них даже больше матчей, чем обычно. Считаю, что будет очень интересная игра, которую определенно будут ждать болельщики и футболисты.

Что касается соглашения между клубом и Жераром Пике о снижении зарплаты, то могу сказать, что мы прекрасно понимаем, в какой экономической ситуации находимся, поэтому нам необходима любая поддержка.

Это очень важно, поэтому я и хочу подчеркнуть позицию Жерара, Хорди Альбы и Серхио Бускетса. Они в клубе уже много лет, и хотят показать своими поступками, что это действительно их дом.

Летом было много разговоров о Лионеле Месси. Это нормально. Он — лучший игрок в мире, что доказывал на протяжении многих лет с помощью завоевания трофеев. Впрочем, теперь он больше не с нами, однако у нас есть и другие футболисты.

У Барселоны собрался очень сильный состав, поэтому мы будем добиваться новых результатов. Начиная от завтрашнего дня, у клуба больше нет никаких оправданий. Команда готова. Мы провели качественную предсезонную подготовку, и она должна нам помочь уже в ближайшем будущем. Убежден, что своей игрой Барселона обрадует многих.

Лига чемпионов немного другой турнир по своему подходу. Нам сейчас нужно думать о чемпионат, поэтому отложим еврокубковые моменты в долгий ящик. Есть команды, которые побеждали на международном уровне даже без звезд мировой величины в составе. Таков футбол. Однако, уверенность в своих силах надо брать, именно поэтому старт Ла Лиги для нас очень важен.

Мы будем скучать по Месси, так как он много сделал для клуба. Это боль для каждого фаната Барселоны, но жить прошлым не имеет смысла. Я с нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Лионеля. Надеюсь, что фанаты верят в эту команду также, как и я.

Нам сейчас немного не хватает людей в передней линии: Агуэро, Фати, Дембеле, Коутиньо — это все игроки высокого уровня. В оптимистичном сценарии, мы должны подписать еще одного форварда, но даст ли это сделать наше финансовое состояние — большой вопрос", — подытожил нидерландский наставник.

Матч Барселона — Реал Сосьедад состоится 15 августа, начало в 21:00 по киевскому времени.