Испания

Завершились два поединка чемпионата.

В рамках первого тура испанской Ла Лиги завершились два противостояния.

Бетис в гостевом матче не сумел оправдать статус фаворита и увез домой лишь ничью (1:1).

Оливан сумел открыть счет в середине первого тайма, а Хуанми сравнял его во второй половине встречи.

Мальорка — Бетис 1:1

Голы: Оливан, 25 — Хуанми, 59

Мальорка: Рейна, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Кубо, 61), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба, Дани Родригес (Седлар, 90), Анхель Родригес (Ндиайе, 61), Жорди Мбоула (Лаго Джуниор, 72).

Бетис: Руй Силва, Монтойя, Руис, Эдгар Гонсалес, Морено (Портильо, 26), Каналес, Акуоку (Гуардадо, 82), Фекир (Хоакин, 81), Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 55), Родри (Гонсалес, 55).

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, Акуоку, Фебас, Хуанми.

Леванте не сумел обыграть Кадис также в гостях (1:1).

Судьбу данного противостояния должен был решить гол от Моралеса под конец первого тайма. Однако на 90+7 Эспино счет сравнял.

Кадис — Леванте 1:1

Гол: Эспино, 90+7 — Моралес, 39

Кадис: Ледесма, Акапо, Ароян (Виктор Чуст, 81), Фали Хименес, Эспино, Аларкон, Алекс Фернандес (Альваро, 81), Йонссон (Карселен, 70), Сальви Санчес, Негредо (Переа, 59), Лосано (Осмайич, 70).

Леванте: Фернандес, Сон, Дуарте, Робер, Клерк, Моралес, Кампанья (Мальса, 80), Мелеро (Мартинес, 63), Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 51; Мирамон, 80), Рохер Марти (Барди, 63).

Предупреждения: Мелеро, Эспино, Сольдадо, Кампанья, Дуарте.