Испания

"Королевский клуб" справился с соперником.

В рамках первого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в выездной игре сумел обыграть Алавес со счетом 1:4.

Первый тайм был достаточно равным с небольшим превосходством "сливочных".

Однако во второй половине игры Реал не мог позволить "скомкать" дебют главного тренера Карло Анчелотти.

На 48 минуте Карим Бензема счет открыл, через восемь минут забил Начо, а спустя еще шесть Бензема оформил дубль.

На 65 Хоселу, который с 2009 о 2012 год выступал за мадридцев, сумел один мяч отквитать. Но и это не все. На 90+2 минуте Винисиус сделал счет разгромным.

Алавес — Реал Мадрид 1:4

Голы: Хоселу, 65 — Бензема, 48, Начо, 56, Бензема, 62, Винисиус, 90+2

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина, Мендес (Мартин, 68), Пере Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).

Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Асенсио, 88), Каземиро, Вальверде (Иско, 88), Васкес, Бензема (Йович, 88), Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66).

Предупреждения: Ману Гарсия, Бэйл, Куртуа.