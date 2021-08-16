Испания

Аргентинский форвард удачно вышел на замену во второй половине матча.

Андалузская Севилья начинала для себя сезон испанской Ла Лиги с домашнего поединка против Райо Вальекано, с которым по уже успевшей сложиться традиции у нее всегда в последнее время получаются результативные матчи на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан.

На этот раз, основным триггером к забитым мячам стало удаление голкипера "пчел" Люка Зидана уже по завершению первой четверти игрового часа, в результате чего гости были вынуждены снимать своего единственного номинального форварда, Оскара Трехо, с острия атаки в пользу выхода резервного голкипера.

Как итог, Райо в меньшинстве проиграл в три раза по общему времени, проведенному с мячом в ногах (75% против 25%), всего три раза потревожил голкипера соперников (8 ударов в створ у Севильи), а также пропустил с пенальти, который был назначен за фол их стража ворот.

Хозяевам поля после перерыва не составило особого труда додавить ослабленного оппонента, а вышедший на замену "летний" новичок команды Эрик Ламела сумел оформить сразу два мяча в дебютном матче за свой новый клуб.

В следующем туре андалузская Севилья проведет гостевой матч против Хетафе, а Райо Вальекано нанесет визит Реалу Сосьедад.

Севилья — Райо Вальекано 3:0

Голы: Эн-Несири, 19, Ламела 55, 79.

Севилья: Дмитрович — Кунде, Диего Карлос, Рекик (Гомес, 52) — Навас, Хордан (Ортис, 84), Фернандо (Ромеро, 89), Акунья — Родригес, Идрисси (Ламела, 46) — Эн-Несири (Гудель, 89).

Райо Вальекано: Зидан — Баллиу, Суарес, Катена, Ф. Гарсия — Валентин (Мартин, 71), Комесана (Меркеланс, 61) — Палазон (Сисс, 61), Нтека (Бебе, 71), А. Гарсия — Трехо (Дмитриевски, 19).

Предупреждение: Идрисси.