Наставник Атлетико Диего Симеоне похвалил своих подопечных.
Диего Симеоне. Фото Getty Images
16 августа 2021, 09:10
Атлетико минимально обыграл Сельту в рамках первого тура нового сезона испанской Ла Лиги.
Наставник мадридского клуба Диего Симеоне, подвел итоги матча, рассказав, за счет чего команде удалось одержать победу.
"Мы провели очень хороший матч. В первом тайме контролировали игру, доставили много хлопот сопернику, который играет очень хорошо.
Во втором тайме после пропущенного гола с пенальти мы хорошо отреагировали, стали играть динамичнее и забили второй мяч. Меня очень порадовал высокий темп игры", – сказал Симеоне в интервью Marca.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сельта — Атлетико.