Испания

Наставник Атлетико Диего Симеоне похвалил своих подопечных.

Атлетико минимально обыграл Сельту в рамках первого тура нового сезона испанской Ла Лиги.

Наставник мадридского клуба Диего Симеоне, подвел итоги матча, рассказав, за счет чего команде удалось одержать победу.

"Мы провели очень хороший матч. В первом тайме контролировали игру, доставили много хлопот сопернику, который играет очень хорошо.

Во втором тайме после пропущенного гола с пенальти мы хорошо отреагировали, стали играть динамичнее и забили второй мяч. Меня очень порадовал высокий темп игры", – сказал Симеоне в интервью Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сельта — Атлетико.