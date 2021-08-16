Украинский форвард провел на поле около получаса.
Роман Зозуля. Фото ФК Фуэнлабрада
16 августа 2021, 12:05
Украинский форвард Роман Зозуля дебютировал за испанскую Фуэнлабраду в матче первого тура испанской Сегунды против Тенерифе.
Нападающий вышел на замену на 57-ой минуте матча вместо Андерсона. Однако, результативными действиями футболист не отметился.
Во время прибывания Романа Зозули на поле Фуэнлабрада забила один гол, но в итоге проиграла Тенерифе со счетом 1:2.
Ранее Роман Зозуля прокомментировал переход в Фуэнлабраду.