Испания

Украинский форвард провел на поле около получаса.

Украинский форвард Роман Зозуля дебютировал за испанскую Фуэнлабраду в матче первого тура испанской Сегунды против Тенерифе.

Нападающий вышел на замену на 57-ой минуте матча вместо Андерсона. Однако, результативными действиями футболист не отметился.

Во время прибывания Романа Зозули на поле Фуэнлабрада забила один гол, но в итоге проиграла Тенерифе со счетом 1:2.

Ранее Роман Зозуля прокомментировал переход в Фуэнлабраду.