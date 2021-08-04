Испания

Украинский форвард высказался о своем переходе в Фуэнлабраду.

Фуэнлабрада из испанской Сегунды накануне объявила о подписании нападающего Романа Зозули на правах свободного агента. 31-летний украинец поделился эмоциями от переезда в новую команду.

"Рад быть в этой семье. Все, что говорят обо мне, — это неправда. Я пришел сюда играть в футбол и приносить помощь команде. Бороться за команду и болельщиков".

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"Мы хотим набрать 50 очков. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Я очень рад быть здесь и готов отдать 100% себя на поле. Я готов даже умереть там. Рад быть частью этой семьи", — приводит слова Зозули Marca.

Напомним, в минувшем сезоне Роман Зозуля защищал цвета Альбасете, который он покинул после вылета в Сегунду Б.